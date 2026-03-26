Vide grenier

Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Organisé par l’association de danse country Dantzardi, ce vide-grenier est l’occasion de dénicher des trésors cachés, des objets vintage, des livres oubliés, et bien plus encore. Restauration et buvette sur place. .

Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 78 27 05

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque