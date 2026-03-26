Vide grenier Aïcirits-Camou-Suhast
Vide grenier Aïcirits-Camou-Suhast dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Organisé par l’association de danse country Dantzardi, ce vide-grenier est l’occasion de dénicher des trésors cachés, des objets vintage, des livres oubliés, et bien plus encore. Restauration et buvette sur place. .
Salle polyvalente Xilokan Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 78 27 05
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque