VIDE GRENIER ZONE DE LOISIRS Alan

Alan

VIDE GRENIER

ZONE DE LOISIRS Rue des tilleuls Alan Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez passer un moment convivial à Labarthe Inard lors d’un vide grenier !

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de labarthe inard. Vous trouverez une restauration salée et sucrée sur place, ainsi que des activités et jeux pour enfants toute la journée. 2 .

ZONE DE LOISIRS Rue des tilleuls Alan 31800 Haute-Garonne Occitanie ape.ecolelabartheinard@gmail.com

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English :

Come and spend a convivial moment in Labarthe Inard during a garage sale!

L’événement VIDE GRENIER Alan a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE