VIDE GRENIER Albiac
VIDE GRENIER Albiac dimanche 12 octobre 2025.
VIDE GRENIER
Albiac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Rejoignez Albiac pour une journée conviviale et festive autour d’un Vide-Greniers exceptionnel !
Venez chiner et découvrir des trésors insoupçonnés de 8h à 17h !
Réservation avant le 8 octobre à 2€/m.
Restauration et buvette seront sur place. .
Albiac 31460 Haute-Garonne Occitanie cdfalbiac@gmail.com
English :
Join Albiac for a day of fun and festivities at an exceptional Garage Sale!
German :
In Albiac können Sie einen geselligen und festlichen Tag mit einem außergewöhnlichen « Vide-Greniers » verbringen!
Italiano :
Unitevi ad Albiac per una giornata di festa e divertimento in un eccezionale Garage Sale!
Espanol :
Únete a Albiac para disfrutar de un día de diversión y festejos en una venta de garaje excepcional
L’événement VIDE GRENIER Albiac a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE