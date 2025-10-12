VIDE GRENIER Albiac

VIDE GRENIER Albiac dimanche 12 octobre 2025.

Albiac Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 08:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Rejoignez Albiac pour une journée conviviale et festive autour d’un Vide-Greniers exceptionnel !

Venez chiner et découvrir des trésors insoupçonnés de 8h à 17h !

Réservation avant le 8 octobre à 2€/m.

Restauration et buvette seront sur place. .

Albiac 31460 Haute-Garonne Occitanie cdfalbiac@gmail.com

English :

Join Albiac for a day of fun and festivities at an exceptional Garage Sale!

German :

In Albiac können Sie einen geselligen und festlichen Tag mit einem außergewöhnlichen « Vide-Greniers » verbringen!

Italiano :

Unitevi ad Albiac per una giornata di festa e divertimento in un eccezionale Garage Sale!

Espanol :

Únete a Albiac para disfrutar de un día de diversión y festejos en una venta de garaje excepcional

L’événement VIDE GRENIER Albiac a été mis à jour le 2025-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE