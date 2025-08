Vide grenier à côté de l’école rue du Bancel Albon

Vide grenier à côté de l’école rue du Bancel Albon dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

à côté de l’école rue du Bancel Salle des fêtes Albon Drôme

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez chiner l’objet rare et vendre sur réservation.

à côté de l’école rue du Bancel Salle des fêtes Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 24 71 comitealbon26140@yahoo.com

English :

Come and find a rare object and sell it by reservation.

German :

Kommen Sie und suchen Sie nach seltenen Objekten und verkaufen Sie nach Voranmeldung.

Italiano :

Venite a trovare un oggetto raro e vendetelo su prenotazione.

Espanol :

Ven a buscar un objeto raro y véndelo con reserva previa.

