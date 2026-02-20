Vide-grenier Le long de la D978 Alluy

Vide-grenier

Le long de la D978 Bois de Seigne Alluy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 07:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

L’association Vélo et Balades d’Alluy organise un vide-grenier le dimanche 5 avril 2026, de 7h à 18h, à la zone artisanale du Bois de Seigne. 2€ le mètre linéaire. Buvette et restauration sur place. Renseignements et réservations 06 20 01 75 12 ou 06 16 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com .

Le long de la D978 Bois de Seigne Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 59 50 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Alluy a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Rives du Morvan