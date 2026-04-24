VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES RAMIER Roques

Roques

VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES

RAMIER Place du Ramier Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Avis aux amateurs de vide greniers!

De nombreux exposants vous attendent pour cette journée à chiner dans le village de Roques. restauration et buvette sur place. .

RAMIER Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 7 60 57 57 79

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English :

Notice to yard sale enthusiasts!

L’événement VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES Roques a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE