VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES RAMIER Roques
VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES RAMIER Roques vendredi 1 mai 2026.
Roques
VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES
RAMIER Place du Ramier Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Avis aux amateurs de vide greniers!
De nombreux exposants vous attendent pour cette journée à chiner dans le village de Roques. restauration et buvette sur place. .
RAMIER Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 7 60 57 57 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Notice to yard sale enthusiasts!
L’événement VIDE GRENIER AMICALE RUGBY DEUX RIVES Roques a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Roques (Haute-Garonne)
- SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques 24 avril 2026
- Mercredi récréatif, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques 6 mai 2026
- Samedi conté, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques 9 mai 2026
- Samedis découvertes : Stick libre, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques 9 mai 2026
- Mercredi récréatif, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques 20 mai 2026