Vide grenier Amilly
Vide grenier Amilly dimanche 23 novembre 2025.
Vide grenier
Rue des Terres Blanches Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Vide grenier
Entrée gratuite pour les visiteurs, petite restauration sur place. Organisé par festif en cœur. Complet pour les exposants. Vêtements, fournitures, livres, et bien + encore ! .
Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 53 27 27
English :
Flea market
German :
Flohmarkt
Italiano :
Mercato delle pulci
Espanol :
Rastro
L’événement Vide grenier Amilly a été mis à jour le 2025-11-14 par OT MONTARGIS