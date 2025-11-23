Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Amilly dimanche 23 novembre 2025.

Rue des Terres Blanches Amilly Loiret

Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Entrée gratuite pour les visiteurs, petite restauration sur place. Organisé par festif en cœur. Complet pour les exposants. Vêtements, fournitures, livres, et bien + encore !   .

Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 53 27 27 

English :

Flea market

German :

Flohmarkt

Italiano :

Mercato delle pulci

Espanol :

Rastro

