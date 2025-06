Vide grenier Anlhiac 6 juillet 2025 08:00

Dordogne

Vide grenier Place de la Mairie Anlhiac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Installation des exposants à partir de 6h avec le café offert.

Restauration et buvette sur place.

Installation des exposants à partir de 6h avec le café offert.

Restauration et buvette sur place. .

Place de la Mairie

Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 13 66 85

English : Vide grenier

Exhibitors set up from 6 a.m. with free coffee.

Catering and refreshments on site.

German : Vide grenier

Aufbau der Aussteller ab 6 Uhr mit kostenlosem Kaffee.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Allestimento degli espositori dalle ore 6.00 con caffè gratuito.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol : Vide grenier

Los expositores se instalan a partir de las 6 de la mañana con café gratuito.

Catering y refrescos in situ.

L’événement Vide grenier Anlhiac a été mis à jour le 2025-06-24 par Isle-Auvézère