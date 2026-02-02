Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe La Chapelle-Bâton
Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe La Chapelle-Bâton dimanche 29 mars 2026.
Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe
Le bourg La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le vide grenier de l’APE aura lieu le 29 Mars 2026 à La Chapelle Bâton.
Exposants 6h et public 8h
Buvette et restauration sur place.
Objets vintage, trucs utiles, trucs moins utiles mais rigolos… Tout doit disparaître !
Viens fouiller, chiner, négocier, papoter et repartir les bras chargés à petit prix. .
Le bourg La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 43 18 83
