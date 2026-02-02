Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe La Chapelle-Bâton

Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe

Le bourg La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le vide grenier de l’APE aura lieu le 29 Mars 2026 à La Chapelle Bâton.

Exposants 6h et public 8h

Buvette et restauration sur place.

Objets vintage, trucs utiles, trucs moins utiles mais rigolos… Tout doit disparaître !

Viens fouiller, chiner, négocier, papoter et repartir les bras chargés à petit prix. .

Le bourg La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 43 18 83

