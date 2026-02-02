Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe La Chapelle-Bâton

Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe La Chapelle-Bâton dimanche 29 mars 2026.

Le bourg La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Le vide grenier de l’APE aura lieu le 29 Mars 2026 à La Chapelle Bâton.
Exposants 6h et public 8h
Buvette et restauration sur place.
Objets vintage, trucs utiles, trucs moins utiles mais rigolos… Tout doit disparaître !
Viens fouiller, chiner, négocier, papoter et repartir les bras chargés à petit prix.   .

Le bourg La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 43 18 83 

L'événement Vide grenier APE La Chapelle-Baton/St Christophe La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-01-29