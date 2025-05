Vide grenier APE la récré – Chamonix-Mont-Blanc, 15 juin 2025 10:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Haute-Savoie

Vide grenier APE la récré Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-15

Organisé par l’APE la récré. Vide grenier au profit des élèves de l’école Jean Constantin.

Buvette et petite restauration sur place !

Parking de La Fis

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

Organized by APE la récré. Flea market in aid of Jean Constantin schoolchildren.

Refreshments and snacks on site!

German :

Organisiert von der EV la récré. Flohmarkt zu Gunsten der Schüler der Jean-Constantin-Schule.

Getränke und kleine Snacks vor Ort!

Italiano :

Organizzato da APE la récré. Mercatino delle pulci a favore degli alunni della scuola Jean Constantin.

Rinfreschi e spuntini sul posto!

Espanol :

Organizado por APE la récré. Mercadillo a beneficio de los alumnos de la escuela Jean Constantin.

Refrescos y tentempiés in situ

