Informations pratiques

Araux

Vide grenier

Araux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez nombreux participer à notre vide grenier et faire de bonnes affaires!

2,50€ le mètre pour les exposants (tables non fournies).

Possibilité de restauration sur place. Buvette, sandwichs, frites et plateau repas.

Renseignements et inscriptions au 06 25 78 63 63 .

Araux 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 78 63 63

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Araux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves