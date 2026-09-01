Vide grenier Araux
dimanche 27 septembre 2026 · Araux
Informations pratiques
Araux
Vide grenier
Araux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez nombreux participer à notre vide grenier et faire de bonnes affaires!
2,50€ le mètre pour les exposants (tables non fournies).
Possibilité de restauration sur place. Buvette, sandwichs, frites et plateau repas.
Renseignements et inscriptions au 06 25 78 63 63 .
Araux 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 78 63 63
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Araux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves