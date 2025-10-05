Vide grenier Argagnon

Vide grenier Argagnon dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier

Salle polyvalente Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et passer une agréable journée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires. .

Salle polyvalente Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 95 01 59

