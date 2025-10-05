Vide grenier Argagnon
Vide grenier Argagnon dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier
Salle polyvalente Argagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et passer une agréable journée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires. .
Salle polyvalente Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 95 01 59
English : Vide grenier
German : Vide grenier
Italiano :
Espanol : Vide grenier
L’événement Vide grenier Argagnon a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Coeur de Béarn