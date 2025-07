Vide-grenier | Arlempdes Arlempdes

Vide-grenier | Arlempdes Arlempdes dimanche 13 juillet 2025.

Le Bourg Arlempdes Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-13 06:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le traditionnel Vide Grenier d’Arlempdes.

Emplacement 3 €.

Réservation sur place ou par mail.

Buvette sur place

Le Bourg Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesarlempdes@gmail.com

English :

The traditional Arlempdes Flea Market.

Pitch 3 ?.

Reservation on site or by e-mail.

Refreshments on site

German :

Der traditionelle Vide Grenier von Arlempdes.

Stellplatz 3 ?

Reservierung vor Ort oder per E-Mail.

Erfrischungsgetränke vor Ort

Italiano :

Il tradizionale mercato delle pulci di Arlempdes.

Piazzola 3 ?

Prenotazione sul posto o via e-mail.

Bar per il ristoro in loco

Espanol :

El tradicional mercadillo de Arlempdes.

Parcela 3€.

Reserva in situ o por correo electrónico.

Bar de refrescos in situ

