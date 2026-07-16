Vide Grenier Arnac-sur-Dourdou
samedi 8 août 2026 · Arnac-sur-Dourdou
Informations pratiques
Arnac-sur-Dourdou
Vide Grenier
Arnac-sur-Dourdou Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Vide grenier dans le centre du village et sur le boulodrome toute la journée. Venez nombreux chiner et dénicher des belles trouvailles !
Buvette et restauration sur place .
Arnac-sur-Dourdou 12360 Aveyron Occitanie +33 6 18 79 43 48
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English :
Yard sale in the village center and at the bocce court all day long. Come out in large numbers to browse and discover some great finds!
L’événement Vide Grenier Arnac-sur-Dourdou a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)