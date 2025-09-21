VIDE GRENIER Aron

VIDE GRENIER Aron dimanche 21 septembre 2025.

VIDE GRENIER

parc des forges Aron Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Proposé par l’APE d’Aron, une occasion de dénicher de jolies choses !

Autour du vide-greniers, plusieurs animations seront proposées espace enfant, poney, structure gonflable et autres surprises

Ouvert à tous.

Buvette et restauration sur place .

parc des forges Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 78 82 14 apedupetitbois@gmail.com

English :

Offered by the APE d’Aron, an opportunity to find beautiful things!

German :

Angeboten von der EV Aron, eine Gelegenheit, nach schönen Dingen zu stöbern!

Italiano :

Organizzato dall’APE d’Aron, è un’ottima occasione per fare incetta di belle cose!

Espanol :

Organizada por la APE d’Aron, es una buena ocasión para comprar cosas bonitas

L’événement VIDE GRENIER Aron a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Mayenne Co