VIDE GRENIER Aron dimanche 21 septembre 2025.
parc des forges Aron Mayenne
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Proposé par l’APE d’Aron, une occasion de dénicher de jolies choses !
Autour du vide-greniers, plusieurs animations seront proposées espace enfant, poney, structure gonflable et autres surprises
Ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place .
parc des forges Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 78 82 14 apedupetitbois@gmail.com
English :
Offered by the APE d’Aron, an opportunity to find beautiful things!
German :
Angeboten von der EV Aron, eine Gelegenheit, nach schönen Dingen zu stöbern!
Italiano :
Organizzato dall’APE d’Aron, è un’ottima occasione per fare incetta di belle cose!
Espanol :
Organizada por la APE d’Aron, es una buena ocasión para comprar cosas bonitas
