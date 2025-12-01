Vide-grenier Art’R de la Récup TARBES Tarbes
Vide-grenier Art’R de la Récup TARBES Tarbes dimanche 21 décembre 2025.
Vide-grenier Art’R de la Récup
TARBES 27 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 07:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Art’R de la Récup vous accueille dans une ambiance conviviale Atelier des Créateurs, Association du Commerce Equitable, vide-grenier permanent et buvette avec plats maison …
BON À SAVOIR
– Réservation emplacement 2 €/mètre
– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.
– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…
TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com
English :
Art’R de la Récup welcomes you in a friendly atmosphere: Creators’ Workshop, Fair Trade Association, permanent garage sale and refreshment bar with home-made dishes…
GOOD TO KNOW
– Site reservation: 2 ?/metre
– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.
– We offer workshops in Plastic Arts, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling…
German :
Art’R de la Récup empfängt Sie in einer freundlichen Atmosphäre: Atelier des Créateurs, Association du Commerce Equitable, permanenter Flohmarkt und Getränkestand mit hausgemachten Gerichten…
GUT ZU WISSEN
– Reservierung Stellplatz: 2 ?/Meter
– Das ganze Jahr über empfangen Sie unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter montags bis samstags von 14 bis 18 Uhr.
– Wir bieten Workshops in den Bereichen Bildende Kunst, Aquarell, Acryl, Nähen, Lachyoga, Origami, Märchen… an.
Italiano :
Art’R de la Récup vi accoglie in un’atmosfera conviviale: laboratorio dei creatori, associazione di commercio equo e solidale, mercatino permanente e punto di ristoro con piatti fatti in casa …
DA SAPERE
– Prenotazione del sito: 2 €/metro
– Tutto l’anno, i nostri volontari vi accolgono dal lunedì al sabato dalle 14:00 alle 18:00.
– Offriamo laboratori di arti plastiche, acquerelli, acrilici, cucito, yoga della risata, origami, narrazione…
Espanol :
Art’R de la Récup le da la bienvenida en un ambiente acogedor: Taller de Creadores, Asociación de Comercio Justo, venta permanente de garaje y bar de refrescos con platos caseros …
BUENO SABER
– Reserva de sitio: 2 €/metro
– Durante todo el año, nuestros voluntarios le dan la bienvenida de lunes a sábado de 14:00 a 18:00.
– Ofrecemos talleres de artes plásticas, acuarela, acrílico, costura, yoga de la risa, papiroflexia, cuentacuentos…
