Vide-grenier Art’R de la Récup TARBES Tarbes

Art’R de la Récup vous accueille dans une ambiance conviviale Atelier des Créateurs, Association du Commerce Equitable, vide-grenier permanent et buvette avec plats maison …

– Réservation emplacement 2 €/mètre

– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.

– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…

TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

Art’R de la Récup welcomes you in a friendly atmosphere: Creators’ Workshop, Fair Trade Association, permanent garage sale and refreshment bar with home-made dishes…

– Site reservation: 2 ?/metre

– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.

– We offer workshops in Plastic Arts, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling…

Art’R de la Récup empfängt Sie in einer freundlichen Atmosphäre: Atelier des Créateurs, Association du Commerce Equitable, permanenter Flohmarkt und Getränkestand mit hausgemachten Gerichten…

– Reservierung Stellplatz: 2 ?/Meter

– Das ganze Jahr über empfangen Sie unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter montags bis samstags von 14 bis 18 Uhr.

– Wir bieten Workshops in den Bereichen Bildende Kunst, Aquarell, Acryl, Nähen, Lachyoga, Origami, Märchen… an.

Art’R de la Récup vi accoglie in un’atmosfera conviviale: laboratorio dei creatori, associazione di commercio equo e solidale, mercatino permanente e punto di ristoro con piatti fatti in casa …

– Prenotazione del sito: 2 €/metro

– Tutto l’anno, i nostri volontari vi accolgono dal lunedì al sabato dalle 14:00 alle 18:00.

– Offriamo laboratori di arti plastiche, acquerelli, acrilici, cucito, yoga della risata, origami, narrazione…

Art’R de la Récup le da la bienvenida en un ambiente acogedor: Taller de Creadores, Asociación de Comercio Justo, venta permanente de garaje y bar de refrescos con platos caseros …

– Reserva de sitio: 2 €/metro

– Durante todo el año, nuestros voluntarios le dan la bienvenida de lunes a sábado de 14:00 a 18:00.

– Ofrecemos talleres de artes plásticas, acuarela, acrílico, costura, yoga de la risa, papiroflexia, cuentacuentos…

