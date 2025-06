Vide grenier Arudy – Salle Espalungue Arudy 15 juin 2025 07:00

Vide grenier Arudy Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

– ́ ( ) ̀ ’ à Arudy est une association qui a pour but de responsabiliser les élèves et de les rendre acteurs du financement des projets éducatifs proposés au collège (jeux, revues, sorties, voyages scolaires).

Parents, élèves, professeurs et personnels se mobilisent en proposant – ̀ .

Si vous souhaitez faire parti des exposants, il vous en coûtera 5€ / table et vous avez jusqu’au 10 juin pour vous inscrire en ligne sur cette page bit.ly/43fy2WJ .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

