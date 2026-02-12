Vide-Grenier AS Louchy

Stade Daniel Déchet Louchy-Montfand Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors de notre grand vide-grenier ! Entrée libre pour les visiteurs. Petite restauration et buvette sur place toute la journée. Stand échange et vente de vignettes album du club. Ambiance conviviale garantie !

.

Stade Daniel Déchet Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 65 38 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and bargain, sell or simply browse at our big garage sale! Free admission for visitors. Snacks and refreshments available all day. Exchange stand and sale of club album stickers. A friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Vide-Grenier AS Louchy Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Val de Sioule