Vide-Grenier AS Louchy Louchy-Montfand dimanche 29 mars 2026.
Stade Daniel Déchet Louchy-Montfand Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors de notre grand vide-grenier ! Entrée libre pour les visiteurs. Petite restauration et buvette sur place toute la journée. Stand échange et vente de vignettes album du club. Ambiance conviviale garantie !
Stade Daniel Déchet Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 65 38 86
English :
Come and bargain, sell or simply browse at our big garage sale! Free admission for visitors. Snacks and refreshments available all day. Exchange stand and sale of club album stickers. A friendly atmosphere guaranteed!
L’événement Vide-Grenier AS Louchy Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Val de Sioule