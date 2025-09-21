Vide grenier // Association Judo Magescq Magescq

Vide grenier // Association Judo Magescq Magescq dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier // Association Judo Magescq

Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Vide grenier du Judo Magescq

Rendez vous aux arènes

Entrée gratuite

Réservation et infos à magescqjudoclub@yahoo.com

Buvette et restauration sur place

Exposant mètre linéaire

5€ (intérieur)

4€ (extérieur)

Vide grenier du Judo Magescq

Rendez vous aux arènes

Entrée gratuite

Réservation et infos à magescqjudoclub@yahoo.com

Buvette et restauration sur place

Exposant mètre linéaire

5€ (intérieur)

4€ (extérieur) .

Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine magescqjudoclub@yahoo.com

English : Vide grenier // Association Judo Magescq

Judo Magescq garage sale

Meet at the arena

Free admission

Reservations and information at magescqjudoclub@yahoo.com

Refreshments and snacks on site

Exhibitor: linear meter

5? (indoor)

4? (outdoor)

German : Vide grenier // Association Judo Magescq

Flohmarkt des Judo Magescq

Treffpunkt an der Arena

Eintritt frei

Reservierung und Infos unter magescqjudoclub@yahoo.com

Getränke und Speisen vor Ort

Aussteller: Linearer Meter

5? (innen)

4? (außen)

Italiano :

Vendita in garage del Judo Magescq

Incontro all’arena

Ingresso libero

Prenotazioni e informazioni su magescqjudoclub@yahoo.com

Ristoro e catering in loco

Espositore: metro lineare

5 (all’interno)

4 (all’esterno)

Espanol : Vide grenier // Association Judo Magescq

Judo Magescq venta de garaje

Cita en el estadio

Entrada libre

Reservas e información en magescqjudoclub@yahoo.com

Refrescos y catering in situ

Expositor: metro lineal

5 (interior)

4 (exterior)

L’événement Vide grenier // Association Judo Magescq Magescq a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS