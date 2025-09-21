Vide grenier // Association Judo Magescq Magescq
Vide grenier // Association Judo Magescq Magescq dimanche 21 septembre 2025.
Vide grenier // Association Judo Magescq
Magescq Landes
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Vide grenier du Judo Magescq
Rendez vous aux arènes
Entrée gratuite
Réservation et infos à magescqjudoclub@yahoo.com
Buvette et restauration sur place
Exposant mètre linéaire
5€ (intérieur)
4€ (extérieur)
Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine magescqjudoclub@yahoo.com
English : Vide grenier // Association Judo Magescq
Judo Magescq garage sale
Meet at the arena
Free admission
Reservations and information at magescqjudoclub@yahoo.com
Refreshments and snacks on site
Exhibitor: linear meter
5? (indoor)
4? (outdoor)
German : Vide grenier // Association Judo Magescq
Flohmarkt des Judo Magescq
Treffpunkt an der Arena
Eintritt frei
Reservierung und Infos unter magescqjudoclub@yahoo.com
Getränke und Speisen vor Ort
Aussteller: Linearer Meter
5? (innen)
4? (außen)
Italiano :
Vendita in garage del Judo Magescq
Incontro all’arena
Ingresso libero
Prenotazioni e informazioni su magescqjudoclub@yahoo.com
Ristoro e catering in loco
Espositore: metro lineare
5 (all’interno)
4 (all’esterno)
Espanol : Vide grenier // Association Judo Magescq
Judo Magescq venta de garaje
Cita en el estadio
Entrada libre
Reservas e información en magescqjudoclub@yahoo.com
Refrescos y catering in situ
Expositor: metro lineal
5 (interior)
4 (exterior)
