Vide grenier // Association Judo Magescq

Magescq Landes

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Vide grenier du Judo Magescq
Rendez vous aux arènes

Entrée gratuite
Réservation et infos à magescqjudoclub@yahoo.com
Buvette et restauration sur place
Exposant mètre linéaire
5€ (intérieur)
4€ (extérieur)
Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine   magescqjudoclub@yahoo.com

English : Vide grenier // Association Judo Magescq

Judo Magescq garage sale
Meet at the arena

Free admission
Reservations and information at magescqjudoclub@yahoo.com
Refreshments and snacks on site
Exhibitor: linear meter
5? (indoor)
4? (outdoor)

German : Vide grenier // Association Judo Magescq

Flohmarkt des Judo Magescq
Treffpunkt an der Arena

Eintritt frei
Reservierung und Infos unter magescqjudoclub@yahoo.com
Getränke und Speisen vor Ort
Aussteller: Linearer Meter
5? (innen)
4? (außen)

Italiano :

Vendita in garage del Judo Magescq
Incontro all’arena

Ingresso libero
Prenotazioni e informazioni su magescqjudoclub@yahoo.com
Ristoro e catering in loco
Espositore: metro lineare
5 (all’interno)
4 (all’esterno)

Espanol : Vide grenier // Association Judo Magescq

Judo Magescq venta de garaje
Cita en el estadio

Entrada libre
Reservas e información en magescqjudoclub@yahoo.com
Refrescos y catering in situ
Expositor: metro lineal
5 (interior)
4 (exterior)

