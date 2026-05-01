Vide Grenier association Lanvaon Salle Jean Tanguy Plouguerneau
Vide Grenier association Lanvaon Salle Jean Tanguy Plouguerneau dimanche 24 mai 2026.
Plouguerneau
Vide Grenier association Lanvaon
Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le vide grenier annuel organisé par l’association Lanvaon à la salle Jean Tanguy se tiendra le 24 mai de 9h à 17h . Venez chiner parmi la quarantaine d’exposants. Et si vous souhaitez faire des dons d’objets à vendre au profit de Lanvaon, n’hésitez pas à nous contacter. .
Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 87 37 48 53
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English : Vide Grenier association Lanvaon
L’événement Vide Grenier association Lanvaon Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PAYS DES ABERS
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