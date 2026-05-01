Vide Grenier association Lanvaon Salle Jean Tanguy Plouguerneau

Plouguerneau

Vide Grenier association Lanvaon

Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le vide grenier annuel organisé par l’association Lanvaon à la salle Jean Tanguy se tiendra le 24 mai de 9h à 17h . Venez chiner parmi la quarantaine d’exposants. Et si vous souhaitez faire des dons d’objets à vendre au profit de Lanvaon, n’hésitez pas à nous contacter. .

Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 87 37 48 53

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English : Vide Grenier association Lanvaon

L’événement Vide Grenier association Lanvaon Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PAYS DES ABERS