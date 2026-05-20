Athée-sur-Cher

Vide Grenier

2 Rue de la Chesnaye Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La brocante organisée par l’Ehpad la Che Tarif exposants de 12 € les 5m.snaye revient cette année pour sa 5ème édition, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026 de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place.

La brocante organisée par l’Ehpad la Che Tarif exposants de 12 € les 5m.snaye revient cette année pour sa 5ème édition, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026 de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place. .

2 Rue de la Chesnaye Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 20 mnboissinot@monsieurvincent.org

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English :

The flea market organized by Ehpad la Che Exhibitors’ price 12? per 5m.snaye returns this year for its 5th edition, to be held on Sunday June 7, 2026 from 8am to 6pm. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide Grenier Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER