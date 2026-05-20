Vide Grenier Athée-sur-Cher
Vide Grenier Athée-sur-Cher dimanche 7 juin 2026.
Athée-sur-Cher
Vide Grenier
2 Rue de la Chesnaye Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La brocante organisée par l’Ehpad la Che Tarif exposants de 12 € les 5m.snaye revient cette année pour sa 5ème édition, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026 de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place.
La brocante organisée par l’Ehpad la Che Tarif exposants de 12 € les 5m.snaye revient cette année pour sa 5ème édition, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2026 de 8h à 18h. Restauration et buvette sur place. .
2 Rue de la Chesnaye Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 20 mnboissinot@monsieurvincent.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The flea market organized by Ehpad la Che Exhibitors’ price 12? per 5m.snaye returns this year for its 5th edition, to be held on Sunday June 7, 2026 from 8am to 6pm. Catering and refreshments on site.
L’événement Vide Grenier Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
À voir aussi à Athée-sur-Cher (Indre-et-Loire)
- Un été à Nitray Inauguration Athée-sur-Cher 30 mai 2026
- Un été à Nitray Athée-sur-Cher sous l’occupation Athée-sur-Cher 30 mai 2026
- Bleu, l’oiseau Bleu. Compagnie Melia Athée-sur-Cher 6 juin 2026
- Un été à Nitray Fête de la pêche Athée-sur-Cher 7 juin 2026
- Un été à Nitray Fête de la Pêche Athée-sur-Cher 7 juin 2026