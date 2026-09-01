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AGENDA · Couze-et-Saint-Front

Vide grenier au bord de l’eau Couze-et-Saint-Front

dimanche 27 septembre 2026 · Couze-et-Saint-Front

Vide grenier au bord de l’eau Couze-et-Saint-Front

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Espace Marcel Boisseau
Ville
24150 Couze-et-Saint-Front
Département
Dordogne
Tarif

Couze-et-Saint-Front

Vide grenier au bord de l’eau

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 21:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide-Grenier au bord de l’eau à Couze-et-Saint-Front

Envie de chiner dans un cadre bucolique ? Dans une ambiance conviviale et estivale, venez dénicher des trésors, flâner entre les stands et profiter d’une journée animée au bord de la Dordogne.

– Animation musicale
– Buvette et restauration sur place
– Apéro-concert avec planches apéro (sur réservation)

Un rendez-vous idéal pour les familles et les curieux en quête d’une sortie agréable en plein air.   .

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 61 16 16  letrame24@gmail.com

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English : Vide grenier au bord de l’eau

L’événement Vide grenier au bord de l’eau Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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