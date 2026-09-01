Vide grenier au bord de l’eau Couze-et-Saint-Front
dimanche 27 septembre 2026 · Couze-et-Saint-Front
Informations pratiques
Couze-et-Saint-Front
Vide grenier au bord de l’eau
Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 21:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide-Grenier au bord de l’eau à Couze-et-Saint-Front
Envie de chiner dans un cadre bucolique ? Dans une ambiance conviviale et estivale, venez dénicher des trésors, flâner entre les stands et profiter d’une journée animée au bord de la Dordogne.
– Animation musicale
– Buvette et restauration sur place
– Apéro-concert avec planches apéro (sur réservation)
Un rendez-vous idéal pour les familles et les curieux en quête d’une sortie agréable en plein air. .
Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 61 16 16 letrame24@gmail.com
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English : Vide grenier au bord de l’eau
L’événement Vide grenier au bord de l’eau Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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