Le Cabanial

VIDE GRENIER AU CABANIAL

AU VILLAGE Le Cabanial Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner dans le cadre unique du Cabanial, notre village entièrement rénové et plus accueillant que jamais !

Sur place

Profitez d’une pause gourmande tout au long de la journée

• Grillades & Frites

• Crêpes maison

• Buvette

C’est le rendez-vous convivial à ne pas manquer !

Avis aux exposants

Le Cabanial est connu pour être le lieu des bonnes affaires. Préparez vos stands ici, les objets trouvent une seconde vie et les échanges se font dans la bonne humeur ! .

AU VILLAGE Le Cabanial 31460 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesducabanial@gmail.com

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English :

Come bargain hunting in the unique setting of Le Cabanial, our completely renovated village that’s more welcoming than ever!

L’événement VIDE GRENIER AU CABANIAL Le Cabanial a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE