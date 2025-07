Vide Grenier au Cambon Castelnau-de-Mandailles

Vide Grenier au Cambon Castelnau-de-Mandailles lundi 14 juillet 2025.

Vide Grenier au Cambon

Castelnau-de-Mandailles Aveyron

Début : Lundi 2025-07-14

2025-07-14

Vide grenier au Cambon devant l’Eglise le lundi 14 juillet toute la journée

de 7h à 18h devant le parking de l’église au Cambon .

Castelnau-de-Mandailles 12500 Aveyron Occitanie +33 6 81 13 12 03

English :

Flea market at Cambon, in front of the church, Monday July 14 all day long

German :

Flohmarkt in Cambon vor der Kirche am Montag, den 14. Juli den ganzen Tag über

Italiano :

Vendita di garage al Cambon, di fronte alla chiesa, lunedì 14 luglio per tutto il giorno

Espanol :

Mercadillo en Cambon frente a la iglesia el lunes 14 de julio durante todo el día

L’événement Vide Grenier au Cambon Castelnau-de-Mandailles a été mis à jour le 2025-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)