Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle Quartier L’Ayguelade Bielle
Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle Quartier L’Ayguelade Bielle dimanche 3 mai 2026.
Bielle
Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle
Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide grenier organisé par le camping de l’Ayguelade à Bielle.
Buvette et restauration sur place.
Inscription
https://framaforms.org/inscription-vide-grenier-camping-ayguelade-dimanche-3-mai-2026-1774948477 .
Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 18 92
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English : Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle
L’événement Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle Bielle a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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