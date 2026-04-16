Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle Quartier L’Ayguelade Bielle

Bielle

Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle

Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier organisé par le camping de l’Ayguelade à Bielle.

Buvette et restauration sur place.

Inscription

https://framaforms.org/inscription-vide-grenier-camping-ayguelade-dimanche-3-mai-2026-1774948477 .

Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 18 92

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English : Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle

L’événement Vide grenier au camping Ayguelade à Bielle Bielle a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées