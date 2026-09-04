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Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat Sarlat-la-Canéda

dimanche 11 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda

Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Ratz-Haut
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base - plein tarif

Sarlat-la-Canéda

Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat

Ratz-Haut Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

LE GRAND VIDE-GRENIER DU COMITÉ CARNAVAL EST DE RETOUR !

Le Dimanche 11 octobre 2026 au Centre de loisirs du Ratz Haut à Sarlat (à côté de la déchetterie)

Après le succès des précédentes éditions, le Comité Carnaval de Sarlat vous donne à nouveau rendez-vous pour une grande journée placée sous le signe de la bonne humeur, des bonnes affaires et de la convivialité !

Que vous souhaitiez vider vos placards, dénicher la perle rare ou simplement venir vous balader entre les stands, on vous attend nombreux !

Foodtruck & buvette sur place   .

Ratz-Haut Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 75 81 98 

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English : Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat

L’événement Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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