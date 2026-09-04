Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat Sarlat-la-Canéda
dimanche 11 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat
Ratz-Haut Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
LE GRAND VIDE-GRENIER DU COMITÉ CARNAVAL EST DE RETOUR !
Le Dimanche 11 octobre 2026 au Centre de loisirs du Ratz Haut à Sarlat (à côté de la déchetterie)
Après le succès des précédentes éditions, le Comité Carnaval de Sarlat vous donne à nouveau rendez-vous pour une grande journée placée sous le signe de la bonne humeur, des bonnes affaires et de la convivialité !
Que vous souhaitiez vider vos placards, dénicher la perle rare ou simplement venir vous balader entre les stands, on vous attend nombreux !
Foodtruck & buvette sur place .
Ratz-Haut Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 75 81 98
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English : Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat
L’événement Vide Grenier au Centre de Loisirs du Ratz-Haut à Sarlat Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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