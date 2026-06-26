Astaillac

Vide grenier au Château d’Estresses

Impasse de la Bouyge Astaillac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier dans un cadre exceptionnel, pour le plein de bonnes affaires !

Tête de veau à partir de 8h30, marché de producteurs, petite restauration et buvette sur place .

Impasse de la Bouyge Astaillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 04 75

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English : Vide grenier au Château d’Estresses

L’événement Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme