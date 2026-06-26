Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac
Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac dimanche 19 juillet 2026.
Astaillac
Vide grenier au Château d’Estresses
Impasse de la Bouyge Astaillac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier dans un cadre exceptionnel, pour le plein de bonnes affaires !
Tête de veau à partir de 8h30, marché de producteurs, petite restauration et buvette sur place .
Impasse de la Bouyge Astaillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 04 75
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English : Vide grenier au Château d’Estresses
L’événement Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme