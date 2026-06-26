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Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac

Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac

Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Impasse de la Bouyge
Ville
19120 Astaillac
Département
Corrèze
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
Gratuit

Astaillac

Vide grenier au Château d’Estresses

Impasse de la Bouyge Astaillac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Vide grenier dans un cadre exceptionnel, pour le plein de bonnes affaires !
Tête de veau à partir de 8h30, marché de producteurs, petite restauration et buvette sur place   .

Impasse de la Bouyge Astaillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 04 75 

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English : Vide grenier au Château d’Estresses

L’événement Vide grenier au Château d’Estresses Astaillac a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme