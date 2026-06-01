Vide-grenier au chateau ! Espiute
Vide-grenier au chateau ! Espiute samedi 13 juin 2026.
Espiute
Vide-grenier au chateau !
Chateau Espiute Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez chiner et vous faire plaisir à petits prix, et pourquoi pas dégoter la perle rare . Sur place, buvette et restauration sont à disposition.
Vous souhaitez venir vendre vos affaires inutilisées ? C’est possible ! Le vide grenier est ouvert aux professionnels comme aux particuliers au tarif de 3€ le mètre linéaire et 1€ supplémentaire pour une table. Inscription et renseignement par téléphone. .
Chateau Espiute 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 54 70
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English : Vide-grenier au chateau !
L’événement Vide-grenier au chateau ! Espiute a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Béarn des Gaves