Vide grenier au Manoir de Ker Allan Manoir de Ker Allan La Baule-Escoublac dimanche 7 septembre 2025.

Manoir de Ker Allan 48 avenue Jean Boutroux La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-07

Vide grenier organisé par l’association Le Manoir de Ker Allan.   .

Manoir de Ker Allan 48 avenue Jean Boutroux La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 53 67 31 

