Vide grenier au moulin du châtain moulin Chatain Payzac 29 juin 2025 08:00

Dordogne

Vide grenier au moulin du châtain moulin Chatain Le moulin du Châtain Payzac Dordogne

Début : 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Vide grenier au moulin du châtain.

Emplacements gratuits, réservés aux particuliers.

Bar et restauration sur place.

moulin Chatain Le moulin du Châtain

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 26 45 33 moulinduchatain@gmail.com

English : Vide grenier au moulin du châtain

Flea market at the châtain mill.

Free sites, reserved for individuals.

Bar and catering on site.

German : Vide grenier au moulin du châtain

Vide grenier au moulin du châtain (Flohmarkt).

Kostenlose Standplätze, nur für Privatpersonen.

Bar und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci al mulino di Châtain.

Posti liberi riservati ai privati.

Bar e ristorazione in loco.

Espanol : Vide grenier au moulin du châtain

Mercadillo en el molino de Châtain.

Plazas libres reservadas a particulares.

Bar y catering in situ.

