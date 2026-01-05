Vide-grenier au parc des expositions de Segré-en-Anjou bleu Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

Vide-grenier au parc des expositions de Segré-en-Anjou bleu

Route de Pouancé Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Vide-greniers organisé au Parc des expositions de Segré, le dimanche 8 mars 2026 au parc des Expositions à Sainte-Gemmes-d’Andigné..

Organisé par l’espace jeunes de Segré, ce vide-greniers réservé aux particuliers se tiendra de 9h à 17h.

Installation des exposants à partir de 7h30. Bar et restauration sur place. Tarifs 15 € les 3 mètres linéaires (table + chaises) .

Route de Pouancé Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 24 espace.jeunes@segreenanjoubleu.fr

English :

Garage sale organized at the Parc des Expositions in Segré, on Sunday March 8, 2026 at the Parc des Expositions in Sainte-Gemmes-d’Andigné.

