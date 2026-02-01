Vide-Grenier au Parc Saint-Paul Parc St Paul Saint-Paul-lès-Romans

Vide-Grenier au Parc Saint-Paul

Retrouvez les tous les 1er et 3ème DIMANCHES du mois au centre commercial du PARC SAINT PAUL, à seulement 10 minutes de la ville de Romans sur Isère ! Restauration sur place !

Nombreuses places couvertes et non couvertes …

Parc St Paul 21 Avenue des Pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 85 38 31 jeanpierre.perez@ymail.com

English : Vide-Grenier au Parc Saint-Paul

Find them every 1st and 3rd SUNDAY of the month at the PARC SAINT PAUL shopping center, only 10 minutes from the city of Romans sur Isère! Catering on the spot !

Many covered and uncovered places …

L’événement Vide-Grenier au Parc Saint-Paul Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme