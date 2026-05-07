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Vide-grenier au Pescher Le Pescher

Vide-grenier au Pescher Le Pescher

Vide-grenier au Pescher Le Pescher dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 19190 Le Pescher

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Le Pescher

Vide-grenier au Pescher

Le bourg Le Pescher Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis.
On vous attend nombreux pour dénicher des trésors !
buvette sur place
Organisé par l’Amicale du Pescher   .

Le bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14 

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English : Vide-grenier au Pescher

L’événement Vide-grenier au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme