Vide-grenier au Pescher Le Pescher
Vide-grenier au Pescher Le Pescher dimanche 21 juin 2026.
Le Pescher
Vide-grenier au Pescher
Le bourg Le Pescher Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis.
On vous attend nombreux pour dénicher des trésors !
buvette sur place
Organisé par l’Amicale du Pescher .
Le bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14
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English : Vide-grenier au Pescher
L’événement Vide-grenier au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme