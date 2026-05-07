Le Pescher

Vide-grenier au Pescher

Le bourg Le Pescher Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader et profiter d’un moment agréable en famille ou entre amis.

On vous attend nombreux pour dénicher des trésors !

buvette sur place

Organisé par l’Amicale du Pescher .

Le bourg Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 76 44 14

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English : Vide-grenier au Pescher

L’événement Vide-grenier au Pescher Le Pescher a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme