Vide grenier au Pian-Médoc Le Pian-Médoc
Vide grenier au Pian-Médoc Le Pian-Médoc dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier au Pian-Médoc
Parc de la mairie Le Pian-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes du Pian-Médoc
Accès libre
Buvette et restauration sur place
Vous souhaitez tenir un stand ?
3€ le mètre, inscriptions au 06 80 24 83 92 .
Parc de la mairie Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 83 92
English : Vide grenier au Pian-Médoc
German : Vide grenier au Pian-Médoc
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier au Pian-Médoc Le Pian-Médoc a été mis à jour le 2025-09-18 par Margaux Médoc Tourisme