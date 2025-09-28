Vide grenier au Pian-Médoc Le Pian-Médoc

Vide grenier au Pian-Médoc Le Pian-Médoc dimanche 28 septembre 2025.

Parc de la mairie Le Pian-Médoc Gironde

2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes du Pian-Médoc

Accès libre

Buvette et restauration sur place

Vous souhaitez tenir un stand ?

3€ le mètre, inscriptions au 06 80 24 83 92 .

+33 6 80 24 83 92

