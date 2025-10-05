Vide Grenier au profit du patrimoine de LCA Labastide-Castel-Amouroux
dimanche 5 octobre 2025.
Vide Grenier au profit du patrimoine de LCA
Salle des fêtes Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Vide Grenier au profit de l’association Les Amis du Patrimoine
Tombola, de nombreux lots à gagner
Restauration sur place (frites, grillades, boissons)
Menu complet à réserver
Animation musicale avec le groupe Agozar
2€ le m/l .
Salle des fêtes Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine patrimoine.lca@gmail.com
