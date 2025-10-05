Vide Grenier au profit du patrimoine de LCA Labastide-Castel-Amouroux

Vide Grenier au profit du patrimoine de LCA Labastide-Castel-Amouroux dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne

Vide Grenier au profit de l’association Les Amis du Patrimoine

Tombola, de nombreux lots à gagner

Restauration sur place (frites, grillades, boissons)

Menu complet à réserver

Animation musicale avec le groupe Agozar

2€ le m/l .

Salle des fêtes Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine patrimoine.lca@gmail.com

