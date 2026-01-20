VIDE-GRENIER AU PROFIT DU PROJET “OBJECTIF SÉNÉGAL” CAP AEPE

Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La classe de CAP AEPE organise un grand Vide-Grenier au profit de son projet solidaire “Objectif Sénégal”.

Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.

La classe de CAP AEPE organise un grand Vide-Grenier au profit de son projet solidaire “Objectif Sénégal”.

Une belle occasion de chiner, de soutenir une initiative éducative et de partager un moment convivial.

Ouverture au public dès 7h00

Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.

Pour les exposants

La réservation des emplacements est possible

-À l’Office de Tourisme

– Par mail unavenirpourtousaepe@gmail.com

Venez nombreux soutenir les élèves, faire de bonnes affaires et participer à une action porteuse de sens. .

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie unavenirpourtousaepe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market Saint Pons de Thomières

L’événement VIDE-GRENIER AU PROFIT DU PROJET “OBJECTIF SÉNÉGAL” CAP AEPE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-01-17 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC