VIDE-GRENIER AU PROFIT DU PROJET "OBJECTIF SÉNÉGAL" CAP AEPE Saint-Pons-de-Thomières
samedi 7 février 2026
Saint-Pons-de-Thomières Hérault
La classe de CAP AEPE organise un grand Vide-Grenier au profit de son projet solidaire “Objectif Sénégal”.
Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.
Une belle occasion de chiner, de soutenir une initiative éducative et de partager un moment convivial.
Ouverture au public dès 7h00
Pour les exposants
La réservation des emplacements est possible
-À l’Office de Tourisme
– Par mail unavenirpourtousaepe@gmail.com
Venez nombreux soutenir les élèves, faire de bonnes affaires et participer à une action porteuse de sens. .
Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie unavenirpourtousaepe@gmail.com
English :
Flea market Saint Pons de Thomières
