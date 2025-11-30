Vide-grenier au profit du Téléthon Halles et place du marché Lourdes

Vide-grenier au profit du Téléthon

Halles et place du marché 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Vide-greniers au profit du Téléthon organisé par l’association L’Ophite s’amuse.

Renseignements et inscription au 06 08 40 37 40.

+33 6 08 40 37 40

English :

Garage sale in aid of the Telethon, organized by the L?Ophite s?amuse association.

Information and registration on 06 08 40 37 40.

German :

Flohmarkt zugunsten des Telethon, organisiert von der Vereinigung L’Ophite s’amuse.

Informationen und Anmeldung unter 06 08 40 37 40.

Italiano :

Vendita di garage a favore di Telethon, organizzata dall’associazione L’Ophite s’amuse.

Informazioni e iscrizioni al numero 06 08 40 37 40.

Espanol :

Venta de garaje a beneficio del Teletón, organizada por la asociación L’Ophite s’amuse.

Información e inscripciones en el 06 08 40 37 40.

