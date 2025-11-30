Vide-grenier au profit du Téléthon Halles et place du marché Lourdes
Vide-grenier au profit du Téléthon Halles et place du marché Lourdes dimanche 30 novembre 2025.
Vide-grenier au profit du Téléthon
Halles et place du marché 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Vide-greniers au profit du Téléthon organisé par l’association L’Ophite s’amuse.
Renseignements et inscription au 06 08 40 37 40.
Halles et place du marché 11 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 40 37 40
English :
Garage sale in aid of the Telethon, organized by the L?Ophite s?amuse association.
Information and registration on 06 08 40 37 40.
German :
Flohmarkt zugunsten des Telethon, organisiert von der Vereinigung L’Ophite s’amuse.
Informationen und Anmeldung unter 06 08 40 37 40.
Italiano :
Vendita di garage a favore di Telethon, organizzata dall’associazione L’Ophite s’amuse.
Informazioni e iscrizioni al numero 06 08 40 37 40.
Espanol :
Venta de garaje a beneficio del Teletón, organizada por la asociación L’Ophite s’amuse.
Información e inscripciones en el 06 08 40 37 40.
L’événement Vide-grenier au profit du Téléthon Lourdes a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de Lourdes|CDT65