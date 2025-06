Vide Grenier au Refuge La belle vie – Chuelles 15 juin 2025 07:00

Loiret

Vide Grenier au Refuge La belle vie 30 Rue de Douchy Chuelles Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 07:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Venez exposer ou vous promener au vide grenier qui aura lieu au sein même du Refuge La belle vie !

Venez exposer ou vous promener au vide grenier qui aura lieu au sein même du refuge La belle vie. Structure gonflable et restauration sur place. Les fonds récoltés au snack et le montant des emplacements seront entièrement reversés au profit des animaux du refuge.

Faites une bonne action, tout en venant passer une belle journée dans la bonne humeur ! 0 .

30 Rue de Douchy

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 04 13 96 manon.labellevie45@gmail.com

English :

Come and exhibit your wares or take a stroll around the garage sale taking place at the Refuge La belle vie!

German :

Kommen Sie zum Ausstellen oder Bummeln zum Flohmarkt, der im Refugium La belle vie stattfindet!

Italiano :

Venite a esporre la vostra merce o a fare un giro per il mercatino che si svolge al rifugio La belle vie!

Espanol :

Venga a exponer sus productos o a darse una vuelta por la venta de garaje que tendrá lugar en el refugio La belle vie

L’événement Vide Grenier au Refuge La belle vie Chuelles a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO