Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery

Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery

Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Stade de Jonchery

Ville : 52000 Jonchery

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Jonchery

Vide-grenier au stade de Jonchery

Stade de Jonchery Jonchery Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Au programme plus de 120 exposants !
Buvette et restauration sur place   .

Stade de Jonchery Jonchery 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 61 12 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont