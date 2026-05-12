Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery
Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery dimanche 14 juin 2026.
Jonchery
Vide-grenier au stade de Jonchery
Stade de Jonchery Jonchery Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Au programme plus de 120 exposants !
Buvette et restauration sur place .
Stade de Jonchery Jonchery 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 61 12 45
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English :
L’événement Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont