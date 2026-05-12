Jonchery

Vide-grenier au stade de Jonchery

Stade de Jonchery Jonchery Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Au programme plus de 120 exposants !

Buvette et restauration sur place .

Stade de Jonchery Jonchery 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 61 12 45

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English :

L’événement Vide-grenier au stade de Jonchery Jonchery a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne de Chaumont