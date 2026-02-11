Vide-Grenier au village de Lenne Saint-Martin-de-Lenne
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Lenne
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Lenne
Vide-Grenier au village de Lenne
Saint-Martin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Aligot-saucisse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
RDV pour le 11ème vide grenier de Lenne le mardi 14 juillet de 8h à 18h !
Organisé par l’association La Flèche sauvegarde du patrimoine de Saint Martin.
Sur place buvette, aligot et saucisse 10€
Emplacement à 2€ le mètre
Renseignements et réservations 06 79 40 21 08 10 .
Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie
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English :
Mark your calendars for Lenne’s 11th garage sale on Tuesday, July 14, from 8 a.m. to 6 p.m.!
L’événement Vide-Grenier au village de Lenne Saint-Martin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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