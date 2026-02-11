Informations pratiques

Saint-Martin-de-Lenne

Vide-Grenier au village de Lenne

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Aligot-saucisse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

RDV pour le 11ème vide grenier de Lenne le mardi 14 juillet de 8h à 18h !

Organisé par l’association La Flèche sauvegarde du patrimoine de Saint Martin.

Sur place buvette, aligot et saucisse 10€

Emplacement à 2€ le mètre

Renseignements et réservations 06 79 40 21 08 10 .

Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie

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English :

Mark your calendars for Lenne’s 11th garage sale on Tuesday, July 14, from 8 a.m. to 6 p.m.!

L’événement Vide-Grenier au village de Lenne Saint-Martin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)