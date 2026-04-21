Vide grenier Salle Polyvalente Audrix

Audrix

Vide grenier

Salle Polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vide grenier au profit des animaux du refuge L’arche d’Abraham

Articles neufs et d’occasion

Vide grenier au profit des animaux du refuge L’arche d’Abraham

Articles neufs et d’occasion .

Salle Polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 43 90

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English : Vide grenier

Flea market in aid of the animals at the L’arche d’Abraham shelter

New and second-hand items

L’événement Vide grenier Audrix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère