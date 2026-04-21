Vide grenier Salle Polyvalente Audrix
Vide grenier Salle Polyvalente Audrix samedi 9 mai 2026.
Audrix
Vide grenier
Salle Polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Vide grenier au profit des animaux du refuge L’arche d’Abraham
Articles neufs et d’occasion
Vide grenier au profit des animaux du refuge L’arche d’Abraham
Articles neufs et d’occasion .
Salle Polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 43 90
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English : Vide grenier
Flea market in aid of the animals at the L’arche d’Abraham shelter
New and second-hand items
L’événement Vide grenier Audrix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère