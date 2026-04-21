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Vide grenier Salle Polyvalente Audrix

Vide grenier Salle Polyvalente Audrix

Vide grenier Salle Polyvalente Audrix samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Route de Saint-Chamassy

Ville : 24260 Audrix

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Audrix

Vide grenier

Salle Polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Vide grenier au profit des animaux du refuge L’arche d’Abraham
Articles neufs et d’occasion
Vide grenier au profit des animaux du refuge L’arche d’Abraham
Articles neufs et d’occasion   .

Salle Polyvalente Route de Saint-Chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 43 90 

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English : Vide grenier

Flea market in aid of the animals at the L’arche d’Abraham shelter
New and second-hand items

L’événement Vide grenier Audrix a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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