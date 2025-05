Vide grenier – Aumetz, 1 juin 2025 08:00, Aumetz.

Moselle

Vide grenier Place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Venez chiner au vide grenier.

Buvette et restauration sur place

Report au 08 juin en cas d’intempéries.Tout public

Place de l’Hôtel de Ville

Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 6 89 96 58 02 cdf.aumetz@gmail.com

English :

Come and browse at the garage sale.

Refreshments and catering on site

Postponed to 08 June in case of bad weather.

German :

Kommen Sie und stöbern Sie auf dem Flohmarkt.

Getränke und Speisen vor Ort

Bei schlechtem Wetter auf den 08. Juni verschoben.

Italiano :

Venite a curiosare nel mercatino dell’usato.

Ristoro e catering sul posto

Rinviata all’08 giugno in caso di maltempo.

Espanol :

Venga a curiosear en la venta de garaje.

Refrescos y catering in situ

Aplazado al 08 de junio en caso de mal tiempo.

