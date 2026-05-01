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Vide-grenier Rue du foirail Auros

Vide-grenier Rue du foirail Auros

Vide-grenier Rue du foirail Auros dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue du foirail

Adresse : Foyer rural

Ville : 33124 Auros

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Auros

Vide-grenier

Rue du foirail Foyer rural Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Rendez-vous au foyer rural pour notre vide grenier, une occasion de dénicher des bonnes affaires et de partager une balade, en famille ou entre amis, avec la douceur printanière. Entrée libre. Buvette et restauration sur place.   .

Rue du foirail Foyer rural Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 40 09 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Auros a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers

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