Vide-grenier Rue du foirail Auros
Vide-grenier Rue du foirail Auros dimanche 24 mai 2026.
Auros
Vide-grenier
Rue du foirail Foyer rural Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Rendez-vous au foyer rural pour notre vide grenier, une occasion de dénicher des bonnes affaires et de partager une balade, en famille ou entre amis, avec la douceur printanière. Entrée libre. Buvette et restauration sur place. .
Rue du foirail Foyer rural Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 40 09
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Auros a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers