Vide-grenier Rue du foirail Auros

Auros

Vide-grenier

Rue du foirail Foyer rural Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Rendez-vous au foyer rural pour notre vide grenier, une occasion de dénicher des bonnes affaires et de partager une balade, en famille ou entre amis, avec la douceur printanière. Entrée libre. Buvette et restauration sur place. .

Rue du foirail Foyer rural Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 40 09

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Auros a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers