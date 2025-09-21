VIDE GRENIER Autignac
VIDE GRENIER Autignac dimanche 21 septembre 2025.
VIDE GRENIER
Autignac Hérault
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Vide Grenier de 7h à 16h organisé par l’association Autignac en Fête. Emplacement 8€. Buvette et restauration sur place.
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 45 85 72
English :
Garage sale from 7 a.m. to 4 p.m. organized by the Autignac en Fête association. Pitch 8?. Refreshments and snacks on site.
German :
Vide Grenier von 7 bis 16 Uhr, organisiert vom Verein Autignac en Fête. Standplatz 8 ? Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Vendita di garage dalle 7 alle 16 organizzata dall’associazione Autignac en Fête. Piazzola 8? Ristoro e ristorazione sul posto.
Espanol :
Venta de garaje de 7h a 16h organizada por la asociación Autignac en Fête. Parcela 8? Refrescos y catering in situ.
L’événement VIDE GRENIER Autignac a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT AVANT-MONTS