VIDE GRENIER Autignac

Autignac Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Vide Grenier de 7h à 16h organisé par l’association Autignac en Fête. Emplacement 8€. Buvette et restauration sur place.
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 19 45 85 72 

English :

Garage sale from 7 a.m. to 4 p.m. organized by the Autignac en Fête association. Pitch 8?. Refreshments and snacks on site.

German :

Vide Grenier von 7 bis 16 Uhr, organisiert vom Verein Autignac en Fête. Standplatz 8 ? Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage dalle 7 alle 16 organizzata dall’associazione Autignac en Fête. Piazzola 8? Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol :

Venta de garaje de 7h a 16h organizada por la asociación Autignac en Fête. Parcela 8? Refrescos y catering in situ.

