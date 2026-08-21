VIDE GRENIER AUTOMANL, Esplanade Bellecourt, Bessières
dimanche 13 septembre 2026 · Esplanade Bellecourt · Bessières
Informations pratiques
VIDE GRENIER AUTOMANL Dimanche 13 septembre, 08h00 Esplanade Bellecourt Haute-Garonne
pour Visiteur entrée gratuite, pour exposants 15 € pour 5 m linéaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Le second vide-grenier de l’année pour le comité des fêtes BESSIERES EN FETES.
En moyenne 130 exposants, Attention en extérieur.
Buvette et restauration sur place
Vous pouvez demander le bullettin d’inscription à bessieres.en.fetes@gmail.com
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Ouvert à tout public, pour chiner et trouver des merveilles
À voir aussi à Bessières (Haute-Garonne)
- Bébés lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières 23 septembre 2026