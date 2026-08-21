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VIDE GRENIER AUTOMANL, Esplanade Bellecourt, Bessières

dimanche 13 septembre 2026 · Esplanade Bellecourt · Bessières

VIDE GRENIER AUTOMANL, Esplanade Bellecourt, Bessières

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Esplanade Bellecourt
Adresse
29 place du souvenir 31660 Bessières
Ville
31660 Bessières
Département
Haute-Garonne
Tarif
pour Visiteur entrée gratuite, pour exposants 15 € pour 5 m linéaire

VIDE GRENIER AUTOMANL Dimanche 13 septembre, 08h00 Esplanade Bellecourt Haute-Garonne

pour Visiteur entrée gratuite, pour exposants 15 € pour 5 m linéaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Le second vide-grenier de l’année pour le comité des fêtes BESSIERES EN FETES.
En moyenne 130 exposants, Attention en extérieur.
Buvette et restauration sur place
Vous pouvez demander le bullettin d’inscription à bessieres.en.fetes@gmail.com

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Ouvert à tout public, pour chiner et trouver des merveilles

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