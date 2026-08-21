VIDE GRENIER AUTOMANL, Esplanade Bellecourt, Bessières

Informations pratiques

VIDE GRENIER AUTOMANL Dimanche 13 septembre, 08h00 Esplanade Bellecourt Haute-Garonne

pour Visiteur entrée gratuite, pour exposants 15 € pour 5 m linéaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Le second vide-grenier de l’année pour le comité des fêtes BESSIERES EN FETES.

En moyenne 130 exposants, Attention en extérieur.

Buvette et restauration sur place

Vous pouvez demander le bullettin d’inscription à bessieres.en.fetes@gmail.com

Esplanade Bellecourt 29 place du souvenir 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bessieres.en.fetes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:bessieres.en.fetes@gmail.com »}]

Ouvert à tout public, pour chiner et trouver des merveilles