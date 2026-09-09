Vide Grenier Automne Saint-Médard-d’Eyrans
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Médard-d'Eyrans
Informations pratiques
Saint-Médard-d’Eyrans
Vide Grenier Automne
Place de la Loi Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
VIDE GRENIER AUTOMNE
Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’ arrivée des exposants à l’ouverture à 6h30.
Vide grenier de 8h à 17h.
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE .
Place de la Loi Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 87 43 52 stmedardenfete@gmail.com
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English : Vide Grenier Automne
L’événement Vide Grenier Automne Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme
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