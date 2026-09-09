Informations pratiques

Saint-Médard-d’Eyrans

Vide Grenier Automne

Place de la Loi Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

VIDE GRENIER AUTOMNE

Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’ arrivée des exposants à l’ouverture à 6h30.

Vide grenier de 8h à 17h.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE .

Place de la Loi Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 87 43 52 stmedardenfete@gmail.com

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English : Vide Grenier Automne

L’événement Vide Grenier Automne Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme