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Vide Grenier Automne Saint-Médard-d’Eyrans

dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Médard-d'Eyrans

Vide Grenier Automne Saint-Médard-d’Eyrans

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de la Loi
Ville
33650 Saint-Médard-d'Eyrans
Département
Gironde
Tarif

Saint-Médard-d’Eyrans

Vide Grenier Automne

Place de la Loi Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

VIDE GRENIER AUTOMNE
Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’ arrivée des exposants à l’ouverture à 6h30.
Vide grenier de 8h à 17h.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE   .

Place de la Loi Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 87 43 52  stmedardenfete@gmail.com

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English : Vide Grenier Automne

L’événement Vide Grenier Automne Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme

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