Vide-grenier autour des enfants Le Haut Soultzbach

Vide-grenier autour des enfants

34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 08:30:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Avant Noël, faites-vous plaisir et trouvez de beaux jouets à petits prix lors de cette bourse conviviale.

34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Before Christmas, treat yourself and find great toys at low prices at this friendly market.

German :

Machen Sie sich vor Weihnachten eine Freude und finden Sie bei dieser geselligen Börse schöne Spielsachen zu kleinen Preisen.

Italiano :

Prima di Natale, regalatevi e trovate dei giocattoli fantastici a prezzi bassi in questa simpatica fiera del giocattolo.

Espanol :

Antes de Navidad, date un capricho y encuentra juguetes estupendos a precios bajos en esta simpática feria del juguete.

