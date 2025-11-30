Vide-grenier autour des enfants Le Haut Soultzbach
Vide-grenier autour des enfants Le Haut Soultzbach dimanche 30 novembre 2025.
Vide-grenier autour des enfants
34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Avant Noël, faites-vous plaisir et trouvez de beaux jouets à petits prix lors de cette bourse conviviale.
34 Grand’Rue Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
Before Christmas, treat yourself and find great toys at low prices at this friendly market.
German :
Machen Sie sich vor Weihnachten eine Freude und finden Sie bei dieser geselligen Börse schöne Spielsachen zu kleinen Preisen.
Italiano :
Prima di Natale, regalatevi e trovate dei giocattoli fantastici a prezzi bassi in questa simpatica fiera del giocattolo.
Espanol :
Antes de Navidad, date un capricho y encuentra juguetes estupendos a precios bajos en esta simpática feria del juguete.
