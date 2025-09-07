Vide grenier Auxon

Vide grenier Auxon dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier

132 rue du Moulin Auxon Aube

Tarif : – –

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Dimanche 7 septembre AUXON Vide grenier. A partir de 7h, rue du Moulin dans le Parc de la Maison familiale.

Vide grenier 80 exposants

10 € les 6 mètres avec véhicule sur place

Buvette et restauration

Contacts +33 (0)9 79 51 94 55 / +33 (0)6 95 38 40 00 .

132 rue du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 95 38 40 00

