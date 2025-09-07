Vide grenier Auxon
Vide grenier Auxon dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier
132 rue du Moulin Auxon Aube
Tarif : – –
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Dimanche 7 septembre AUXON Vide grenier. A partir de 7h, rue du Moulin dans le Parc de la Maison familiale.
Vide grenier 80 exposants
10 € les 6 mètres avec véhicule sur place
Buvette et restauration
Contacts +33 (0)9 79 51 94 55 / +33 (0)6 95 38 40 00 .
132 rue du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est +33 6 95 38 40 00
L’événement Vide grenier Auxon a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance