Auxy

Vide-grenier

Rue de la Bourgeoiserie Auxy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Les Tilleuls organise un grand vide-grenier à Auxy le dimanche 26 avril 2026 ! De 8h à 18h, rue de la Bourgeoiserie, profitez d’une journée festive avec vente d’artisanat, balades à poney et animations. Un événement convivial au profit des aînés de la résidence Esther Lerouge.

Le dimanche 26 avril 2026, la commune d’Auxy accueille un événement printanier incontournable le vide-grenier de l’association Les Tilleuls. Installée rue de la Bourgeoiserie, cette manifestation solidaire reverse l’intégralité de ses bénéfices au profit des résidents de l’EHPAD Esther Lerouge.

De 8h à 18h, les visiteurs dénichent des trésors parmi les stands de brocante et les produits artisanaux locaux. L’événement propose une expérience familiale complète avec des balades à poney, une pêche aux canards et des sculptures sur ballons pour les enfants. Côté restauration, une buvette, des snacks et de la barbe à papa assurent la convivialité. Les exposants (3€ le mètre) s’inscrivent jusqu’au 17 avril auprès de l’organisation. Une journée idéale pour chiner et soutenir une noble cause. .

Rue de la Bourgeoiserie Auxy 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 88 75 57 lea.falcon@icloud.com

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English :

The Les Tilleuls association is organizing a big garage sale in Auxy on Sunday, April 26, 2026! From 8 a.m. to 6 p.m. on rue de la Bourgeoiserie, enjoy a festive day of craft sales, pony rides and entertainment. A convivial event to benefit the seniors of the Esther Lerouge residence.

L’événement Vide-grenier Auxy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GRAND PITHIVERAIS