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Vide grenier Route de Saint Claude Avignon-lès-Saint-Claude

Vide grenier Route de Saint Claude Avignon-lès-Saint-Claude dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Route de Saint Claude

Adresse : Parc goudard

Ville : 39200 Avignon-lès-Saint-Claude

Département : Jura

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avignon-lès-Saint-Claude

Vide grenier

Route de Saint Claude Parc goudard Avignon-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin de 9h à 17h.

Accueil des exposants à partir de 6h30
3€ le mètre linéaire pour la réservation
Buvette et petit snack sur place
Parking toilette publique   .

Route de Saint Claude Parc goudard Avignon-lès-Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté   usca39@yahoo.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Avignon-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE