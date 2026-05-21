Vide grenier Route de Saint Claude Avignon-lès-Saint-Claude
Vide grenier Route de Saint Claude Avignon-lès-Saint-Claude dimanche 28 juin 2026.
Avignon-lès-Saint-Claude
Vide grenier
Route de Saint Claude Parc goudard Avignon-lès-Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 juin de 9h à 17h.
Accueil des exposants à partir de 6h30
3€ le mètre linéaire pour la réservation
Buvette et petit snack sur place
Parking toilette publique .
Route de Saint Claude Parc goudard Avignon-lès-Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté usca39@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Avignon-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE