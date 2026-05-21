Vide grenier Route de Saint Claude Avignon-lès-Saint-Claude

Avignon-lès-Saint-Claude

Vide grenier

Route de Saint Claude Parc goudard Avignon-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin de 9h à 17h.

Accueil des exposants à partir de 6h30

3€ le mètre linéaire pour la réservation

Buvette et petit snack sur place

Parking toilette publique .

Route de Saint Claude Parc goudard Avignon-lès-Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté usca39@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Avignon-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE